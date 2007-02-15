В Україну прийдуть морози

Завтра в Україні опади не очікуються, лише у західних областях невеликий дощ з мокрим снігом, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У південній частині та у східних областях місцями туман. У північних і західних областях на дорогах ожеледиця. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 4° тепла; у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у Криму 8-13° тепла; у північній частині зниження температури вночі до 4-9° морозу, вдень до 2-7° морозу.

17-18 лютого - хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі та вранці 17 лютого невеликий, у Карпатах помірний сніг. На дорогах північних та західних областей ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, Криму, південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Подальше зниження температури: вночі 10-15°, на півночі Лівобережжя до 19° морозу, у південній частині, а 17 лютого і у центральних та східних областях 4-9° морозу; вдень 2-7° морозу, у південній, а 18 лютого місцями і у західній частині від 2° морозу до 3° тепла, в Криму 0-5° тепла.

19-20 лютого - переважно без опадів, лише вдень 20 лютого в Україні, окрім східної частини, невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі 19 лютого у західних та південних областях 2-8° морозу, на решті території 5-10° морозу, на півночі Лівобережжя та у східних областях до 14°, 20 лютого 1-7° морозу, у північно-східній частині місцями до 10° морозу; вдень від 3° морозу до 3° тепла, на півдні країни та на Закарпатті до 8° тепла.

У Києві та області у п’ятницю буде хмарно. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Зниження температури у Києві вночі до 6-8° морозу, вдень 4-6° морозу; по області вночі до 4-9° морозу, вдень 2-7° морозу.

17-18 лютого - хмарна погода з проясненнями. Без опадів, лише вночі 17 лютого невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Подальше зниження нічної температури до 10-15° морозу, вдень 2-7° морозу.

19-20 лютого - переважно без опадів, лише вранці та вдень 20 лютого невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі 19 лютого 5-10° морозу, 20 лютого 2-7° морозу; вдень від 3° морозу до 3° тепла.