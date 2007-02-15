Для своєї наступної дитини Кільчицька може найняти сурогатну матір

Заступник голови київської міської адміністрації, 38-річна Ірена Кільчицька в інтерв`ю «Фактам» заявила, що народжувати (до однієї з приватних київських клінік) поїде за кілька днів. Сама, на власному авто. Сидіти з новонародженою дочкою не збирається – доручить її турботам няні. А також не виключає, що наступну свою дитину довірить виношувати сурогатній матері.

«Слава Богу, у будь-якому відпочинку і реабілітації, як вагітна жінка, я весь цей термін не мала потреби, - сказала Кільчицька. - Але не упевнена, що так само буде з подальшими моїми дітьми, яких я планую мати. Не виключаю, що наступну мою дитину довірю виношувати сурогатній матері».

У відповідь на здивоване зауваження кореспондента видання, часи, мол такі, що часто чужій людині навіть сумочку шкода дати поносити, не то що власну дитину, Кільчицька заперечила, що з прогресом, у тому числі і у сфері таких інтимних відносин як відношення матері зі своєю ще не народженою дитиною, необхідно рахуватися. «Політ в космос, клонування і інші досягнення прогресу теж спочатку здавалися чимось страшним і незрозумілим. Сьогодні це вже дійсність. Я не пророк, але думаю, років через десять до сурогатного материнства жінки вдаватимуться не тільки у тому випадку, коли самі не можуть виносити дітей. Багато ділових зайнятих жінок, які пробиваються у житті самі, а не сидять на шиї у чоловіка, захочуть мати власну дитину, не відволікаючись на її народження. І користуватимуться послугами сурогатних матерів».

І не завжди, на думку Кільчицької, використання послуг сурогатних матерів повинне диктуватися міркуваннями здоров`я жінки. Наприклад, сказала вона, найняти сурогатну матір можна «заради економії сил і часу. У нас сьогодні дуже динамічне життя, і треба все встигнути. Сьогодні, якщо ви помітили, вже не працює приказка: "Сім разів відміряй, один раз відріж". Тому що, поки ти відмірюватимеш своє рішення, відрізати вже буде нічого».