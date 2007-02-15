Україна готує юристів і економістів більше, ніж вся Європа разом взята

Міністр праці та соціальної політики України Михайло ПАПІЄВ стверджує, що в разі якщо держава не приділятиме належну увагу оплаті праці та соціальній політиці найближчими роками країну очікує дефіцит кваліфікованої робочої сили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Основною проблемою найближчими роками у нас стане дефіцит кваліфікованої робочої сили», - сказав М.ПАПІЄВ. При цьому він зауважив. що в країнах Європи існують документи відкриті для доступного користування, проаналізувавши, які можна зробити висновок, що на найближчі роки Україні відводиться роль донора трудових ресурсів для країн ЄС.

М.ПАПІЄВ також зазначив, що ринок праці в Україні сьогодні відчуває найбільший дефіцит в слюсарях, фрезерувальниках, токарях, зварювальниках. Що стосується фахівців, то в країні не вистачає інженерів-конструкторів, інженерів-механіків, інженерів-енергетиків та висококваліфікованих аграріїв.

За словами М.ПАПІЄВА, в Україні сьогодні «вища освіта готує юристів і економістів більше ніж вся Європа разом взята».

У зв’язку з цим він зазначив, що очолюване ним відомство зараз веде діалог з Міністерством освіти і науки та Міністерством економіки щодо питання, яке необхідно впровадити найближчим часом, тобто «щоб ринок праці визначав державне замовлення на підготовку фахівців, як вищої, так і професійно-технічної школи».

Продовжуючи окреслену тему М.ПАПІЄВ зауважив, що найбільш вагомим аргументом для припинення відпливу кваліфікованих кадрів з країни буде підвищення заробітної плати. І, за його словами, це підвищення має визначатись не відсотками, а разами.

В той же час міністр зауважив, що якщо надалі буде «відкритість країни, ми не зможемо стримати кваліфіковані робочі сили якимись законами: людям треба платити зарплату, тоді вони будуть зацікавлені залишатись працювати в Україні».