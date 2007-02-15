Голубченко: розпорядження Черновецького про зниження тарифів ще немає

Київська міська державна адміністрація має намір оскаржити рішення Господарського суду Києва від 13 лютого про визнання незаконними розпоряджень, підписаних мером столиці Леонідом Черновецьким, про введення нових тарифів на житлово-комунальні послуги. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко в інтерв`ю «Сегодня».

«Ми вже зараз готуємо апеляцію. І думаю, ми її виграємо. Адже рішення суду ще не набрало чинності, і ми маємо право оскаржувати рішення суду», - сказав Голубченко, наголосивши при цьому, що для нього будь-яке рішення суду - закон і чиновники готові його виконувати, але тільки після подачі апеляції.

Голубченко також заявив, що київська влада звернеться до Верховного суду у разі програшу справи в апеляційному суді.

Голубченко також відзначив, що офіційного розпорядження мера Києва про зниження тарифів за результатами сесії Київради 8 лютого поки немає. Його, за словами Голубченка, готують в мерії.

Нагадаємо, Господарський суд Києва скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в 3,4 разу з 1 грудня за позовом екс-мера Києва Олександра Омельченка.

8 лютого Київська міська рада вирішила підвищити тарифи на житлокомпослуги в 1,8-2 рази замість 3,4 разу з 1 грудня.

Київський портал