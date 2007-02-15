Янукович обмінявся думками з фахівцями Інституту Амосова

Одним із основних напрямів Стратегії економічного розвитку України, що розробляється урядом, буде реформування системи охорони здоров’я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, про це заявив прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, який відвідав сьогодні Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова.

В.ЯНУКОВИЧ обмінявся думками з працівниками Інституту стосовно вирішення завдань, які стоять сьогодні перед медичною сферою. Зокрема, йшлося про створення ефективної системи запобігання та лікування серцево-судинних захворювань. За словами прем’єр-міністра, розв’язанню цієї проблеми має сприяти здійснення заходів, передбачених Державною програмою запобігання та лікування серцево-судинних та серцево-мозкових захворювань на 2006-2010 роки. Лише цього року на її реалізацію державним бюджетом передбачено понад 75 млн. грн.

„Вітчизняна медицина має значний потенціал, і завдання держави полягає у тому, щоб створити усі необхідні умови для його максимального розкриття”, - наголосив керівник уряду.

„Високі стандарти медичних послуг – ось мета, яку ми ставимо перед собою в реформуванні системи охорони здоров’я”, - підкреслив прем’єр-міністр.

За результатами відвідання Національного інституту імені М.М. Амосова В.ЯНУКОВИЧ дав низку доручень. Зокрема – покращити матеріально-технічне оснащення Інституту, закупити необхідне обладнання та інвентар, передбачити впровадження сучасних медичних технологій, а також поліпшити умови роботи медиків і умови перебування пацієнтів.

Також прем’єр доручив Міністерству охорони здоров’я та Академії медичних наук розробити план подальшого розвитку Інституту імені М.М.Амосова і створення Національного Інституту серця як головної медичної установи з реалізації Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних та серцево-мозкових захворювань на 2006-2010 роки.