Чернівці просять Росію повернути історичну пам’ятку

Міський голова Чернівців Микола ФЕДОРУК звернувся до Надзвичайного та Повноважного посла Російської Федерації Віктора ЧЕРНОМИРДІНА з проханням посприяти поверненню Чернівцям оригіналу грамоти з першою письмовою згадкою про місто над Прутом, яка зберігається в Державному історичному музеї Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Чернівецької міськради, у жовтні 2008 року Чернівці відзначатимуть 600-річчя першої письмової згадки про місто, яка міститься у грамоті молдавського князя Олександра Доброго від 8 жовтня 1408 року. Копія тексту цієї грамоти зберігається в Державному архіві Чернівецької області. За даними українських дослідників, оригінал грамоти зберігається у відділі рукописів Державного історичного музею Росії.

М.ФЕДОРУК просить посла РФ в Україні посприяти у поверненні згаданої пам’ятки чернівчанам саме до ювілейної історичної дати в житті міста. Він вважає, що це буде розцінено як „знак міцної дружби та взаєморозуміння між народами та державами і відповідатиме традиціям історичної міжнаціональної толерантності міста над Прутом, де впродовж сторіч у мирі та злагоді проживають люди різних національностей”.

Мер запевняє, що такий дружній крок Росії буде належним часом поцінований чернівчанами, Україною та міжнародною спільнотою. В.ЧОРНОМИРДІНУ передано запрошення відвідати Чернівці та ознайомитися з ходом підготовки міста до свого історичного ювілею.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2006 року під час робочої поїздки на Буковину прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення МЗС України посприяти Чернівцям у поверненні до 600-річого ювілею оригіналу грамоти з першою письмовою згадкою про місто.