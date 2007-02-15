Американські банкіри випустили кредитки для нелегалів

Один з найбільших американських банків Bank of America випустив кредитні картки, які будуть доступні людям, що не мають номера соціального страхування (Social Security Number). Переважно до цієї категорії в Сполучених Штатах належать нелегальні іммігранти з країн Латинської Америки, пише The Wall Street Journal.

Згідно з новою програмою банку, отримати картку фінансової організації зможе будь-яка людина без номера соціального страхування та кредитної історії за умови, що протягом трьох місяців чековий рахунок власника не мав функції овердрафту (автоматичноъ лінії кредиту, що її надає банк на погашення негативної різниці між сумою, на яку виписаний чек, і яка є на рахунку).

У США номер соціального страхування надається громадянам, а також постійним і тимчасовим резидентам. Основна його функція - нагляд за доходами громадян. Останнім часом дев`ятизначний номер став служити неофіційним посвідченням особи.

За словами представників Bank of America, нова програма не йде врозріз з антитерористичним законами країни. Нині в окрузі Лос-Анджелес, де найщільніша концентрація незареєстрованих іммігрантів, нелегали можуть одержати кредитні карти в 51 відділенні банку. Як зазначають експерти, таким чином фінансова організація намагається вибороти новий для себе ринок.

Лента.ру