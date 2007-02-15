Ахметов: нам потрібні не вільні економічні зони, а економічно вільна країна

Народний депутат Ринат АХМЕТОВ висловлюється за те, «аби вся Україна стала вільною економічною зоною».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.АХМЕТОВ заявив сьогодні в Донецьку на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з питань економічної політики. Засідання розглядало перспективи розвитку ВЕЗ і ТПР в Україні.

"Я за те, аби вся Україна стала вільною економічною зоною", - сказав він.

"Я вважаю, що нам потрібні не вільні економічні зони, а економічно вільна країна", - наголосив Р.АХМЕТОВ.

Він також висловив переконання, що "Україна повинна стати кращою країною в Європі для ведення бізнесу".

"Але для цього нам необхідно забезпечити поважання прав приватної власності, верховенство права, політичну, економічну і соціальну стабільність, прості і рівні правила гри для всіх. Ну і, звичайно ж, низькі податки. Світовий досвід свідчить про те, що це найкращий стимул для інвесторів", - пояснив народний депутат.

За його словами, "вільні економічні зони – це не мета, а засіб, точніше, один із засобів стимулювання інвестицій, а мета – забезпечити економічне зростання".

"Що стосується мого ставлення до вільних економічних зон, то я переконаний у тому, що великому бізнесу преференції не потрібні. Великий бізнес вже виріс з коротких штанців і здатний конкурувати на рівних", - вказав Р.АХМЕТОВ.

За його словами, "великий бізнес відмовляється від пільг, тому що пільги, приносячи операційний прибуток, руйнують бізнес". "Одне слово, заробляєш мільйон, а втрачаєш мільярд. Тому що інвестори, особливо західні, дуже обережно ставляться до всіх видів пільг", - акцентував Р.АХМЕТОВ.

На його думку, "питання про вільні економічні зони складне й неоднозначне". Р.АХМЕТОВ нагадав, що "вільні економічні зони звичайно критикують за те, що вони непрозорі і неефективні". При цьому він додав, що "є й позитивні приклади Дубаї в Об`єднаних Арабських Еміратах або Шанхаю в Китаї, які прийнято називати економічним дивом".

"Тому моя пропозиція – давайте працювати зважено і не поспішаючи. Проаналізуємо всі за і проти, а відтак ухвалюватимемо рішення. Рішення ми повинні вистраждати. Дуже важливо, щоб воно було відповідальним. І що ще важливіше – завжди домовлятися на березі, і ніколи не міняти правила гри", - сказав Р. АХМЕТОВ, звертаючись до учасників засідання.

Крім того, вже після засідання, відповідаючи на питання журналістів, Р.АХМЕТОВ наголосив, що він не проти ВЕЗ. "Так не можна говорити", - сказав нардеп. "Я проти того, щоб ми поспішали, щоб ми ухвалювали швидкі емоційні рішення. Я категорично проти того, що в 2005 році уряд ТИМОШЕНКО відмінив дію вільних економічних зон. Це свідчить про те, що було прийнято правила гри, а потім в односторонньому порядку було порушено права інвесторів", - знову наголосив Р.АХМЕТОВ.

Він знову навів приклад "прекрасного зарубіжного досвіду". "Я знаю, вільні економічні зони були в Ірландії. Але вони потім відійшли від цього. У них вся країна стала вільною економічною зоною. Там податок на прибуток, здається, 12,5%, якщо мені не зраджує пам`ять, а у нас на сьогодні податок на прибуток – 25%. Ми неконкурентоспроможні на сьогодні навіть з нашими сусідами", - констатував народний депутат.

"Вільні економічні зони повинні бути прозорими, зрозумілими, простими і з рівними правами для всіх, ось це важливо", - підсумував Р.АХМЕТОВ.