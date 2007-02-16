Бойко зафіксує ціну на газ на рівні інфляції?

Переговори про ціну на природний газ, який поставлятиметься в Україну в 2008 році, розпочнуться влітку 2007 року.

Про це повідомив міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО вчора в прямому ефірі на 5-му каналі.

"Переговори триватимуть усе літо", – сказав міністр.

При цьому він зазначив, що "наша мета – зафіксувати ціну на рівні, якщо й підвищення, то на рівні інфляції. Така мета ставилася завжди нашим урядом.".

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня 2006 року компанія RosUkrEnergo (Швейцарія) і ЗАТ «Укргаз-Енерго» (Україна) підписали доповнення до Договору купівлі-продажу природного газу від 2 лютого 2006 р. на 2006-2010 рр., згідно з яким у 2007 році в адресу «Укргаз-Енерго» буде поставлено не менше 55 млрд. куб. м природного газу середньоазіатського походження за ціною 130 дол. за 1 тис. куб. м.

У 2006 році Україна одержувала газ за ціною 95 дол. за 1 тис. куб. м.