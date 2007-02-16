Пожежа у заповіднику Асканія-Нова

В заповіднику “Асканія-Нова” на Херсонщині згоріло понад 2 га степового масиву.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, пожежа виникла учора о 13.20. Для її ліквідації було залучено понад 60 осіб та 10 одиниць техніки. О 17.00 пожежу було локалізовано.

Під час гасіння пожежі внаслідок різкої зміни напрямку вітру одна особа отримала опіки 2-3 ступеня

Збитки від пожежі становлять 5 млн.180 тис. грн.

Причина НС встановлюється.