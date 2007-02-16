Кінах змалював житлово-комунальний етюд у чорних тонах

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій КІНАХ вважає, що “рівень накопичення проблем у ЖКГ скоро сягатиме критичної межі, яка загрожуватиме національній безпеці країни”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КІНАХА, він висловив занепокоєння консервацією проблем у житлово-комунальному господарстві, нагадавши, що “в областях України зношення опалювальних мереж, систем водопостачання сягає подекуди 80%”.

На думку А.КІНАХА, сьогодні проблеми житлово-комунального комплексу стають заручником політичного протистояння. За його словами, «політичні сили тяжіють, скоріше, до політичних спекуляцій навколо надскладних проблем комплексу замість їх вирішення». А.КІНАХ заявляє, такий безвідповідальний підхід загрожує виникненням серйозної кризи в житлово-комунальних господарствах в областях України.

Голова комітету вважає за необхідне розробку та втілення у життя погодженої політики між центральними та місцевими органами влади щодо ЖКГ і, особливо, щодо регулювання цін та тарифів.

А.КІНАХ також переконаний, що влада зобов’язана подбати про те, щоб зростання тарифів не випереджало зростання зарплат та пенсій. “Підвищення тарифів має бути економічно обґрунтованим та базуватися на точних техніко-економічних розрахунках”, - зазначив він.

Крім того, А.КІНАХ наголосив, що «у першочерговому порядку на сьогодні необхідно створити економічні стимули для залучення інвестицій у ЖКГ, модернізації та технологічного оновлення основних фондів комплексу, забезпечення паритету ціни та якості послуг ЖКГ».