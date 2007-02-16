У КМДА ”відмінили” рішення суду

Рішення Господарського суду Києва від 13 лютого про скасування нових тарифів на комунальні послуги не набуло чинності, оскільки не вийшов строк подання апеляції, і, таким чином, на сьогодні у столиці діють нові тарифи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

«Тарифи поки діють, нічого не відбулося, ми готуємо апеляцію. Рішення не набрало сили, поки ми маємо час на подання апеляції», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО. За його словами, мерія ще не отримала рішення суду, але юристи вже працюють над складанням апеляційної скарги.

Він підкреслив, що будь-яке рішення суду, яке набуде чинності, влада міста «негайно, терміново» виконає. «Ніхто не збирається його не виконувати», - наголосив А.ГОЛУБЧЕНКО. Він також зазначив, що позов стосується не рівня підвищення тарифів, а процедури їх введення. Водночас перший заступник голови КМДА переконаний, що апеляційний суд прийме рішення на користь столичної влади.

Він також повідомив, що учора відбулось засідання Шевченківського районного суду щодо тарифів за позовом фізичної особи. Однак рішення суду було винесено на користь керівництва столиці. «Його навіть до розгляду не взяли, бо побачили, що там немає питання по суті», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня 2006 р. київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав ряд розпоряджень КМДА, згідно з якими з 1 грудня 2006 р. у столиці комунальні тарифи підвищувалися, в середньому, в 3,3 разу.

8 лютого Київрада ухвалила рішення про підвищення тарифів з 1 грудня 2006 року лише в 2 рази, а не у 3,3 разу, як передбачалося рішенням від 30 жовтня 2006 року.

13 лютого Київський міський господарський суд визнав розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30 жовтня 2006 року про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги незаконними і скасував їх.