В Артеку назріває новий скандал - мільйонів на триста?

Головне контрольно-ревізійне управління України (ГоловКРУ) з наступного тижня розпочне ревізію діяльності Міжнародного дитячого центру «Артек».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник ГоловКРУ Петро АНДРЄЄВ.

Він повідомив, що доручення про проведення ревізії було дано ГоловКРУ Адміністрацією Президента України.

«На сьогодні є доручення Адміністрації Президента на проведення повної комплексної господарсько-фінансової ревізії «Артека», і це не аудит, а саме ревізія - сказав П.АНДРЄЄВ. - Мною підписана програма і створена робоча група, яка проводитиме цю ревізію, і з наступного тижня ми приступаємо до цієї ревізії».

Як повідомляв УНІАН, 11 січня Головне управління МВС України в Криму поінформувало, що перевіряє фінансову діяльність Міжнародного дитячого центру «Артек» (Велика Ялта) за кілька минулих років. При цьому Контрольно-ревізійне управління України, перевіряючи діяльність «Артека», виявило за період з 1 березня 2005 по 1 вересня 2007 року фінансових порушень на суму 301,6 млн. грн. Міліція дістала доступ до результатів перевірки. «За фактами, виявленими КРУ, проводиться додаткова перевірка. Вже зараз можна констатувати, що міліцією Ялти виявлено і офіційно задокументовано факт нецільового використання бюджетних коштів на суму 10 млн. грн.», - йдеться у повідомленні міліції.

У свою чергу, в МДЦ «Артек» розцінюють появу інформації Головного управління МВС України в Криму про перевірку фінансової діяльності дитячого центру як чергову спробу втягнути його в черговий скандал.