Прогноз погоди на 17 - 21 лютого

На вихідних в Україні очікується морозна без істотних опадів погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, 17 лютого утримається хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці на більшій частині території невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах північних та більшості західних областей ожеледиця.

Температура в північній частині вночі становитиме 8-13° морозу, на Сумщині та Чернігівщині до 16°, вдень 2-7° морозу; на решті території вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу; в Криму впродовж доби 0-5° тепла. На Закарпатті вночі та вранці пройде невеликий сніг, вдень без опадів. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; в горах вночі 9-14° морозу, вдень 0-5° морозу.

18-19 лютого утримається хмарна погода з проясненнями. Без опадів, лише вранці та вдень 19 лютого у північній частині невеликі опади. На дорогах північних та більшості західних областей ожеледиця.

Температура 18 лютого вночі 10-15°, на півночі Лівобережжя до 19° морозу, у південній частині 4-9° морозу; вдень 2-7° морозу, у південних, західних областях та в Криму від 2° морозу до 3° тепла; 19 лютого в Україні вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла, на півдні до 8° тепла. На Закарпатті: без опадів, температура вночі 2-7° морозу, 18 лютого в горах 10-15° морозу; вдень 0-5° тепла, в горах близько 0°.

20 лютого в північній частині країни очікується невеликий сніг, 21 лютого вночі у прикарпатських областях, вдень у східних областях та південній частині помірний сніг та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.

Температура у північних областях впродовж доби 20 лютого становитиме 2-8° морозу, 21 лютого похолодає до 10-16° морозу; на решті території 20 лютого вночі 1-7° морозу (в Криму близько 0°), вдень 0-6° тепла, 21 лютого впродовж доби 3-9° морозу, у південній частині 0-6° морозу. На Закарпатті: без істотних опадів, лише вдень 20 лютого невеликий мокрий сніг, місцями з дощем, вночі 21 лютого помірний сніг. Температура 20 лютого вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; 21 лютого вночі 3-8° (в горах до 11°) морозу, вдень 1-6° морозу.

Завтра у Києві та області хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура у Києві вночі 9-11° морозу, вдень 4-6° морозу; по області вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу.

18-19 лютого утримається хмарна погода з проясненнями. Без опадів, лише вранці та вдень 19 лютого невеликі опади. На дорогах ожеледиця.

Температура 18 лютого вночі 10-15°, вдень 2-7° морозу; 19 лютого вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла.

20 лютого у столиці та області часом невеликий сніг, 21 лютого без істотних опадів. Температура впродовж доби 20 лютого 2-8° морозу, 21 лютого похолодає до 10-16° морозу.