Меджліс проти акцій непокори з боку кримських татар до приїзда Ющенка

Меджліс кримськотатарського народу виступає проти заявлених на 19 лютого учасниками «полян протесту» акцій непокори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі державної телерадіокомпанії «Крим» заявив народний депутат України, голова Меджлісу кримських татар Мустафа ДЖЕМІЛЄВ, коментуючи думку, що акції не випадково проводяться напередодні візиту до Криму Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

М.ДЖЕМІЛЄВ спростував таку думку і повідомив, що Меджліс виступає проти заявленої раніше акції.

«До приїзду Президента ніякого відношення ця акція не має, оскільки стало відомо про приїзд Президента зовсім недавно. Тому я повинен сказати, що цей мітинг не санкціонований Меджлісом кримськотатарського народу, більше того, ми вважаємо, що немає необхідності в його проведенні. Меджліс зараз веде інтенсивні переговори з владою, і ми вважаємо, що немає необхідності в цих акціях. Слід віддати належне Анатолію ГРИЦЕНКУ (голові ВР АРК – УНІАН) – він докладає великих зусиль, аби вирішити цю проблему. Але йде жорсткий опір місцевих органів влади», – сказав народний депутат.

М.ДЖЕМІЛЄВ зазначив, що якщо заявлена акція всупереч рекомендаціям Меджлісу все ж таки відбудеться, то вона «не виллється ні в що екстремальне, все буде в рамках закону». «Ми відразу всіх попередили, що порушень закону не повинно бути, тому вони (учасники акції – УНІАН) несуть відповідальність і якщо допустять якісь правопорушення, Меджліс захищати не буде», – підкреслив глава Меджлісу.

Нагадаємо, лідери Кримської організації Комітету громадянської безпеки «Наше право» заявили, що акція, запланована кримськими татарами на 19 лютого, не випадково проводиться напередодні візиту Президента України В.ЮЩЕНКО в Крим. На думку лідерів КО КГБ «Наше право», Президент України 22 лютого приїде в Крим і «спільно з Меджлісом спробує дестабілізувати тут ситуацію і зрештою позбавити уряд України влади і повноважень».

30 січня в Сімферополі розпочалася чергова акція протесту кримських татар – учасників «полян протесту». Учасники акції висловили обурення «небажанням властей автономії вирішити питання про виділення землі для індивідуальної забудови» і оголосили про намір добиватися реалізації свого конституційного права на землю за допомогою проведення акцій громадянської непокори. Ці акції розпочнуться 19 лютого у разі, якщо влада республіки не вирішать питання в законному порядку. На майданчику перед будівлею Верховної Ради АРК встановлено намет, на якому щодня вивішується число днів, що залишилися до 19 лютого.