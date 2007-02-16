На облаштування кримських татар потрібно ще 2,6 мільрда

У Криму зараз проживає 264 тисячі кримських татар, на облаштування яких необхідно, щонайменше, ще 2 млрд. 600 млн. грн. Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив голова Республіканського комітету у справах національностей і депортованих громадян АРК Сервер САЛІЄВ.

За його словами, щоб привести кримських татар, які проживають у Криму, до середнього рівня всіх проживаючих у Криму громадян інших національностей, потрібно близько 2 мільярдів 600 мільйонів гривень. С.САЛІЄВ зазначив, що у держави такі кошти є, "просто держава не замислюється (над цим - УНІАН)". При цьому він висловив думку, що деяким політикам вигідні спекуляції на кримськотатарському питанні. "Щоб у людей була можливість піднімати такий прапор, а у інших - інший прапор", - зазначив С.САЛІЄВ.

За його даними, в 2007 році з Держбюджету на облаштування раніше депортованих громадян планується виділити близько 65 млн. грн., із них 59 млн. грн. підуть на капбудівництво.

За словами С.САЛІЄВА, за роки незалежності України на облаштування кримських татар було виділено близько 900 млн., при цьому 500 млн. "пішли просто на Крим" і не були витрачені на репатріантів.

С.САЛІЄВ також повідомив, що за межами України, за різними підрахунками, перебуває ще 150 тис. кримських татар. На запитання, чи готовий Крим прийняти цих людей, голова Республіканського комітету у справах національностей і депортованих громадян АРК зазначив, що "Крим взагалі ніколи не був готовий приймати будь-кого". "Але якщо українська держава один раз заявила про це (про те, що готова приймати раніше депортованих громадян - УНІАН), вона буде послідовна в цьому напрямі", - наголосив С.САЛІЄВ.

Він також додав, що щороку до Криму прибувають від 2 до 2,5 тис. кримських татар. "І вони розміщуються хто за свої гроші, хто як", - сказав С.САЛІЄВ.