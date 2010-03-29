МЗС шукає українців серед потерпілих від вибухів у московському метро

Інформації про можливих постраждалих громадян України у московському метро не надходило.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, станом на 10 годину інформації про можливих постраждалих українських громадян у московському метро, наразі, не надходило.

Водночас, з цього питання консульський департамент МЗС підтримує постійний зв’язок із посольством України в Москві, де, у свою чергу, налагоджено взаємодію із оперативним штабом з ліквідації наслідків терористичного акта.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні внаслідок двох вибухів у московському метро 35 людей загинуло і 23 отримали поранення.