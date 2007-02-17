Янукович обговорював з керівництвом Ітери проекти видобутку шахтного метану

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО стверджує, що прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорював з головою Ради директорів ТОВ "НГК "Ітера" Ігорем МАКАРОВИМ проекти з видобутку в Україні шахтного метану. Про це Ю.БОЙКО сказав в інтерв`ю тижневику "Дзеркало тижня" (№6 від 17 лютого).

"Я був присутній на цій зустрічі. «Ітера» привезла досить цікавий проект. Вони його відпрацювали як пілотний у штаті Іллінойс (США) – проект з видобутку шахтного метану. Для нас це дуже актуальна проблема", – сказав він.

При цьому він додав, що подібний проект реалізується на шахті імені Засядька, але «Ітера» стверджує, що у них використовується досконаліша технологія видобукту метану з вугільних пластів, що дасть змогу, крім збільшення безпеки шахт при їх дегазації, ще й одержати щорічно до 8 млрд. кубометрів метану як додатковий енергоресурс.

"Тому ми вже сформували робочу групу, до неї запросили Юхима ЗВЯГІЛЬСЬКОГО (голова ради орендаторів АП "Шахта ім.Засядька" – УНІАН). 15 лютого, Юлій ІОФФЕ (заступник міністра палива і енергетики) зв`язувався з радником І.МАКАРОВА, який займається цією темою. Вони приїдуть і ми почнемо вже фактичне опрацювання проекту", – додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого В.ЯНУКОВИЧ обговорив з керівництвом російських компаній ТНК-ВР і «Ітера» перспективи співпраці в енергетичній сфері.

Довідка УНІАН. МГК "Ітера" до 2003 року була оператором транспортування туркменського природного газу від кордону Туркменістану з Узбекистаном до кордону Росії з Україною і продавала газ на межі Росії і України українським посередникам. У 2003 році "Газпром" витіснив "Ітеру" з українського ринку.

З 1998 року "Ітера" розвиває власне газовидобування в Росії, в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в Західному Сибірі.

У 2005 році МГК "Ітера" мала намір повернутися на український ринок і реалізувати на ньому до 4 млрд. кубометрів газу, в разі отримання можливості імпортувати газ, який планувалося купувати за зовнішньоекономічними контрактами.