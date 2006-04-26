Скасування газових домовленостей с РФ відкладається

Господарський суд Києва переніс на 26 травня розгляд позову Дніпропетровського меткомбінату ім. Дзержинського (ДМКД) до НАК “Нафтогаз України” про визнання недійсними «газових» домовленостей з Росією від 4 січня ц.р.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив Юрій ДМИТРУК - президент юридичної фірми “ЮрісВест”, яка надає консультативні послуги корпорації «Індустріальний союз Донбасу», в яку входить ДМКД.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2006 року Господарський суд Києва прийняв до розгляду справу про визнання недійсною "газової" угоди між НАК "Нафтогаз України", ВАТ "Газпром" (Росія) і компанією "РосУкрЕнерго" (Швейцарія).

Нагадаємо, 4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про поставки російського газу в Україну, згідно з якою Україна купуватиме російський газ за ціною 95 доларів за 1 тисячу кубометрів у компанії «РосУкрЕнерго». У свою чергу «РосУкрЕнерго» купує російський газ у «Газпрому» за ціною 230 доларів за 1 тисячу кубометрів. Висока ціна російського газу для «РосУкрЕнерго» компенсується нижчою вартістю газу з Середньої Азії. При цьому транзитна ставка за транзит російського газу до Європи збільшується з 1,09, як це було раніше, до 1,6 доларів.

Згідно з підписаною 4 січня у Москві угодою, 2 лютого НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» створили спільне підприємство ЗАТ «УкрГаз-Енерго» для поставок газу в Україну.

ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про поставки середньоазіатського і російського природного газу В України за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів.