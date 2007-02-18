Географія пташиного грипу розширюється: 5 випадок у Московській області

Пташиний грип зафіксовано вже в п`яти районах Московської області, проте підмосковна влада запевняє, що загрози населенню немає, передає радіостанція «Эхо Москвы».

Ще одне можливе вогнище «пташиного грипу» фахівці ветеринарної служби зафіксували в селищі Марушкіно Наро-Фомінського району. Нагадаємо, що до цього випадки загибелі курей були зафіксовані на території чотирьох районів – Домодєдовського, Одінцовського, Подільського і Талдомського. Всі вони мали місце в приватних підсобних господарствах.

Тим часом, як повідомив в ефірі «Эхо Москвы» прес-секретар губернатора Московської області, наразі проводяться заходи з по локалізації захворювання. За його словами, «медичний персонал чітко відстежує ситуацію, оголошено жорсткий карантин в радіусі 3-х кілометрів і карантинні зони в радіусі 10 кілометрів».

Попередні підсумки лабораторних досліджень підтверджують, що загибель птиці в Підмосков`ї могла бути викликана вірусом H5N1. Щоб уникнути розповсюдження інфекції падіжну птицю спалили, подвір`я дезінфікували, а власників поставили під спостереження медпрацівників.

Як повідомив РІА «Новости» прес-секретар Россільгоспнагляду Олексій АЛЕКСЄЄНКО, «тепер стало точно відомо, що джерелом зараження є птиця, придбана на Пташиному ринку Москви».

Російські вчені вже розробили вакцини проти пташиного грипу і для птиці, і для людей, повідомив директор НДІ грипу РАМН Олег КІСЕЛЬОВ. Він спростував версію головного ветеринарного лікаря про те, що випадки зараження птиці в Підмосков`ї можуть бути пов`язані з біотероризмом.