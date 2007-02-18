В Ужгороді 60 тисяч людей залишилися без води

В Ужгороді близько 60 тисяч людей залишилися без центрального водопостачання, передає “5-й канал”.

Напередодні на Монайському водозаборі сталася аварія. У міському водоканалі обіцяють ліквідуввати несправність до кінця неділі і підключити воду у лівобережній частині міста.

Поки ж люди купують питну воду в магазинах. Підвезення води мешканцям міста влада не забезпечила.