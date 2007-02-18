Французька тенісистка отримає ракетку, інкрустовану діамантами

Француженка Амелі Моресмо втретє поспіль виграла турнір WTA в Антверпені, у фіналі здолавши господиню корту Кім Клійстерс - 6:4, 7:6 (7:4).

Поступившись у першому сеті - 4:6 - бельгійка неодноразово намагалася зробити в другій партії брейк, але власні помилки і хвилювання заважали їй у вирішальний момент. При цьому Кім інколи витягувала просто фантастичні м`ячі, і було видно, що їй дуже хочеться виграти у рідних стінах. Тим паче, що переповнені трибуни протягом матчу виражали свої емоції все голосніше і голосніше - кожен успіх Клійстерс зустрічався захопленим ревом, а кожна вдала дія Моресмо - оглушливим свистом.

Ніхто не хотів поступатися, і на тай-брейку другого сету напруга досягла кульмінації. Кім поступалася у «тенісних пенальті» - 1:4, причому попереду було дві подачі француженки. Проте, Клійстерс вдалося зробити два міні-брейка підряд і під овації трибун зрівняти рахунок - 4:4. Але на цьому для неї все й закінчилося. У розіграшах, що залишилися, Амелі була непохитна - 7:4 - і довела фінальний поєдинок до заслуженої перемоги.

Таким чином, Клійстерс не вдалося виграти останній у своїй кар`єрі домашній турнір. Якийсь час тому бельгійка заявила про те, що після закінчення цього сезону вона попрощається з великим спортом.

Для Моресмо цей титул став 24-м у кар`єрі і першим у нинішньому сезоні. Згідно з регламентом турніру, Амелі на честь третьої перемоги поспіль в Антверпені одержить сувенірну ракетку, інкрустовану діамантами. Вартість пам`ятного подарунка складає близько мільйона євро.

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