У справі про вибух у ”Макдональдсі” з`явився підозрюваний (фото)

Правоохоронні органи склали фоторобот молодої людини, яка розшукується у зв`язку з вибухом у петербурзькій закусочній "Макдоналдс" 18 лютого.

За словами очевидців, за кілька хвилин до підриву бомби його помітили неподалік від місця події. Молодик поводився неадекватно.

Відвідувачі "Макдоналдсу" пояснили, що молода людина поводилася дуже знервовано і постійно дивилася на годинник. Проте слідство не виключає, що до самого вибуху він може не мати жодного стосунку.

За уточненими даними, потужність бомби, підірваної у закусочній, складала 75 грамів у тротиловому еквіваленті. Крім того, вибуховий пристрій мав вражаючі елементи - на місці події знайдені гайки. Раніше повідомлялося про безоболонкову бомбу у 200 грамів тротилу.

Також деякі відвідувачі "Макдоналдсу" заявили, що вибух стався не під столиком, як затверджують слідчі, а в одному з туалетів.

Нагадаємо, в результаті вибуху, який відбувся в закусочній на розі вулиці Рубінштейна і Невського проспекту, постраждали шість чоловік, зокрема 38-річного туриста з Німеччини. Він вже виписаний з лікарні. В даний час під спостереженням лікарів Маріїнської лікарні залишається 48-річна жінка, проте, її здоров`ю нічого не загрожує. Саме приміщення "Макдоналдсу" пошкоджене несильно.

Лента.ру

Фото Фонтанка.Ру