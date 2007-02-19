Янукович: Прокуратура виявила зловживання при підвищенні тарифів на ЖКП...

Перевірка Генеральною прокуратурою України обґрунтованості підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, затверджених місцевими радами міст та областей, показала зловживання у деяких регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам після сьомого засідання спільної українсько-узбецької комісії зі всебічного співробітництва прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, Генпрокуратура за зверненням уряду провела перевірку в усіх регіонах, яка вже завершується.

«Перевірка показала велику строкатість між регіонами і різні підходи (до підвищення тарифів – УНІАН)», - зазначив прем’єр.

За його словами, «є і зловживання, є і політизація цього процесу». При цьому прем’єр-міністр зазначив, що «найбільше сьогодні кричать представники блоку Юлії ТИМОШЕНКО, представники цієї партії, а там, де вони в регіонах мають більшу кількість голосів, вони й підвищують більше всіх тарифи, а звинувачують сьогодні владу».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, інформація за результатами перевірки буде надана, «ми будемо робити це спокійно, виважено, але ми наведемо порядок».

Він наголосив, що підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги буде контролюватись ціновими інспекціями в кожному регіоні. В.ЯНУКОВИЧ також нагадав, що вже є рішення уряду з цього приводу.

«Без затвердження тарифів ціновою інспекцією, без проведення необхідної експертизи, жодні тарифи в регіонах не будуть розглядатись», - наголосив він.

За словами прем’єра, цінові інспекції найближчим часом почнуть працювати. «Ми не дамо жодному регіону, жодному керівнику житлово-комунального господарства безпідставно збільшувати тарифи і включати в тарифи свою господарську бездіяльність», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.