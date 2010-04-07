Розкопки Десятинної церкви - під загрозою

Керівник архітектурно-археологічної експедиції Гліб ІВАКІН заявляє, що фундамент першого кам`яного храму на Русі - Десятинної церкви - під загрозою руйнування.

Про це пише газета «Сегодня».

Під тяжкістю снігу на початку весни завалився скляно-металевий «саркофаг», який захищав місця розкопок, що там велися з 2005 року.

«Якщо найближчим часом Десятинну не накрити, то фундамент руйнуватиметься. Ми намагаємося цього уникнути - присипаємо розкопки землею. Але ж до глибоких ям стікатиме дощова вода», - сказав Г.ІВАКІН.

За його словами, Кабмін на розкопки в 2005-2009 рр. обіцяв виділити 7 млн. грн., але на «чисту» археологію дали всього 1,5 млн., інше пішло на обслуговування, транспорт і будівництво накриття, що завалилося.

Археологів турбує те, що в землі залишаються унікальні речі. За минулі роки на розкопках знайшли 10 тис. цінностей, зокрема стародавні написи на стінах, прикраси, кераміку. Як розповів начальник Володимирського загону археологічної експедиції Віталій КОЗЮБА, були, наприклад, знайдені сережки із срібла. «І це не кажучи про фрагменти фресок чи кістяне вістря рогу, на якому вирізані казкові істоти. Це перша така знахідка на території стародавньої Русі», - підкреслив він.

Начальник Головного управління охорони культурної спадщини КМДА Руслан КУХАРЕНКО в своєму коментарі заявив: «Треба, щоб Кабмін виділив гроші на завершення розкопок і на музеєфікацію Десятинної. Це пам`ятка нацзначення, ми не можемо самі щось вирішувати».

Як повідомляв УНІАН, для продовження розпочатих у 2005 р. археологічних розкопок, у 2008 р. Київ залучив до фінансування Доброчинний фонд культурної спадщини. Як зазначав тоді Р.КУХАРЕНКО, Фонд береться фінансувати роботи, оскільки з державного бюджету ніяких субвенцій Київ з цією метою не одержав.

Він прогнозував, що роботи триватимуть з літа до пізньої осені і за цей час вдасться завершити вивчення фундаменту церкви та інших об`єктів, які були на території церкви до її будівництва, зокрема, поховання, які тут існували. Після цього передбачалося побудувати спеціальне накриття на зимовий період, а з настанням тепла в 2009 році розпочати роботи з консервації і музеєфікації залишків церкви.

За даними Р.КУХАРЕНКА, контракт на здійснення розкопок і проведення досліджень був підписаний на суму близько 3 млн. грн.

Довідка УНІАН. Ідею відновлення Десятинної церкви запропонував Президент України Віктор ЮЩЕНКО і вона була підтримана київською міською владою. Планувалося, що церква буде відбудована за два роки. Кошторис проекту становить майже 90 млн. грн. При цьому залишки старої Десятинної церкви передбачалося зберегти.

Разом з тим ряд політиків, істориків і архітекторів заявляє про неможливість відтворення Десятинної церкви, як це було, наприклад, з Михайлівським Золотоверхим собором. Зокрема, в листі до Президента вони заявили, що розкопки проводилися не раз і що нові розкопки не зможуть дати відомостей щодо характеру внутрішнього розпису, місця розташування і кількості бань, веж, опорних стовпів і мармурових колон з капітелями.

***Десятинна церква - перша кам`яна церква Київської Русі. Вона була збудована російськими і візантійськими майстрами в 988 - 996 рр. на честь Різдва Богородиці за часів князя Володимира, котрий виділив на її будівництво і утримання десяту частину княжих доходів - десятину (звідси і назва). У церкві був похований князь Володимир Святославович, його дружина - візантійська царівна Анна, також сюди був перенесений з Вишгороду прах княгині Ольги. У 1240 р. монголо-татари хана Батия, захопивши Київ, зруйнували Десятинну церкву. У 1758 році церква була відбудована. На початку 30-х років XX століття Десятинна церква була знищена у зв`язку з намірами радянської влади побудувати в цьому районі урядовий квартал.