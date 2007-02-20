Черновецький цілий тиждень замовчував радісну звістку

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на виконання рішення сесії Київської міської ради від 8 лютого 2007 року «Про тарифи на житлово-комунальні послуги» підписав розпорядження міської держадміністрації щодо зменшення коефіцієнту підвищення квартирної плати та плати за утримання прибудинкових територій, яке було введене в Києві з 1 грудня 2006 року.

Документ, текст якого має УНІАН, підписано 12 лютого цього року. Згідно з цим розпорядженням вносяться відповідні зміни до попереднього розпорядження КМДА від 30 жовтня 2006 року №1574 «Про впорядкування розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій».

Так, згідно з документом, у столиці встановлено коефіцієнт підвищення розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудникових територій, встановлених розпорядженням КМДА від 19 травня 2000 року №748 «Про встановлення розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій в м. Києві», які надаються підприємствами та організаціями комунальної форми власності, в розмірі 1,9.

У розпорядженні також зазначається, що КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» КМДА, організації та установи, що проводять нарахування платежів населенню за житлово-комунальні послуги, нарахування субсидій та компенсацій для відшкодування витрат на оплату ЖКП, протягом місяця після видання цього розпорядження мають провести перерахунки за раніше нараховані сплачені житлово-комунальні послуги з 1 грудня 2006 року. При цьому в документі зазначено також, що у випадку збільшення платежів донарахування не проводити.

Цим же документом визнано такими, що втратили чинність розпорядження КМДА від 30.11.2006 №1703, від 15.12.2006 №1785 та №1787, від 27.01.2007 №69, згідно з якими встановлювались нижчі, ніж у 3,4 разу, коефіцієнти підвищення квартплати для окремих типів житлових будинків.