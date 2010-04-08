Колесніков про стадіон, УЄФА, можливе і неможливе

Україна зробить «все можливе і неможливе», щоб для участі країни в Євро-2012 стадіон «Олімпійський» в Києві побудувати до червня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ на брифінгу в Донецьку, коментуючи слова президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ про те, що для проведення Євро-2012 Україні треба побудувати стадіон у Києві до червня 2011 року.

«Ми робитимемо все можливе і неможливе для того, щоб ці терміни були дотримані», - наголосив Б.КОЛЕСНІКОВ. Проте при цьому він додав: «Стадіон київський буде готовий. Але ви майте на увазі, що три тижні тому було здано головну арену чемпіонату світу з футболу в Південній Африці, а до чемпіонату залишилося півтора місяці».

На думку Б.КОЛЕСНІКОВА, УЄФА і щодо України не буде категорично суворим. «Але УЄФА десь при виконанні термінів теж може піти нам назустріч», - сказав віце-прем`єр-міністр.