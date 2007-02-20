Кабмін: БЮТ і Наша Україна продемонстрували безмежний цинізм

Сьогодні Блок Юлії Тимошенко і «Наша Україна» у черговий раз продемонстрували безмежний цинізм своєї політики. Адже саме ці політичні сили і політики, які перебувають нині в опозиції, своїми нерозумними діями створили ситуацію, на якій спекулюють.

Про цей йдеться у заяві прес-служби Кабінету міністрів України, переданій УНІАН.

Як наголошується в документі, уряд Ю.ТИМОШЕНКО несе головну відповідальність за зростання цін на газ, тарифів на електроенергію і послуги житлово-комунального господарства. Ю.ТИМОШЕНКО особисто в серпні 2005 року прийняла рішення розірвати вкрай вигідну для України п’ятирічну угоду про постачання російського газу за ціною 48$ за тисячу кубічних метрів. Збільшення після цього ціни на імпортований газ у два рази неминуче спричинило зростання цін на продукти харчування, товари народного споживання, стрибок тарифів на електроенергію і послуги ЖКГ, - наголошується у заяві.

Тому, заявляє прес-служба уряду, абсолютно цинічно перекладати відповідальність за збільшення цін і тарифів на уряд Віктора ЯНУКОВИЧА, який не приймав рішень про таке підвищення.

Прес-служба нагадує, що після розірвання 23 серпня 2005 року довгострокового договору про постачання газу з Росії влада півроку тримала країну в стані екстремальної невизначеності. Лише на початку січня 2006 року уряд Юрія ЄХАНУРОВА (у якому, до речі, нинішній лідер фракції «Наша Україна» В`ячеслав КИРИЛЕНКО відповідав за блок соціальних питань, серед яких найголовніші – забезпечити людей теплом і електроенергією) підписав угоди про постачання газу за ціною, удвічі більшою, ніж раніше.

Як зазначає прес-служба Кабміну, така стрімка зміна ціни на стратегічний для країни енергетичний імпорт вимагала негайного, рішучого соціально-економічного реагування з боку уряду. Однак заклопотаний кон`юнктурними передвиборними міркуваннями уряд Ю.ЄХАНУРОВА геть забув про відповідальність перед країною, пішов на свідомий обман народу, не змінюючи цін і тарифів до 30 березня, тобто, до завершення виборчої кампанії. Уряд не вжив ніяких заходів щодо попередження назріваючої кризи, і тільки 30 березня 2006 року збільшив тарифи на електроенергію.

Як зазначається у заяві, така політика день за днем свідомо «заганяла» у збитки державні компанії, що постачають газ і електроенергію населенню, бюджетним організаціям, промисловості – у тому числі, і приватному бізнесу. Накопичувалися колосальні борги за спожиті енергоресурси.

Тільки 28 квітня 2006 року уряд Ю.ЄХАНУРОВА установив нові ціни на газ, які передбачали 4-кратне раптове підвищення ціни газу для населення!

У той же час, через затягування після виборів формування органів місцевого самоврядування, які згідно законодавства уповноважені встановлювати тарифи на послуги ЖКГ, ці тарифи не були сформовані до осені 2006 року. У результаті виникли величезні борги у комунальних підприємств, бюджетних організацій, - наголошує прес-служба уряду.

Усе разом це привело до повної розбалансованості фінансової системи держави.

Як наголошується у документі, “люди повинні знати, що Уряд Віктора ЯНУКОВИЧА прийняв від попередників, нинішніх «дбайливців народного блага», не тільки порожню скарбницю, не тільки порожні склади палива і газосховища, але і борги розміром понад 8 мільярдів гривень, а також не виконані і нічим не забезпечені зобов`язання держави щодо соціального захисту”.

З 23 серпня 2005 року, коли Ю.ТИМОШЕНКО розірвала угоду на постачання газу з Росії, до 4 серпня 2006 року, коли народне волевиявлення припинило повноваження уряду Ю.ЄХАНУРОВА, ні перший, ні другий з цих урядів абсолютно нічого не зробили для компенсації населенню, бюджетним організаціям, промисловості критичного стрибка цін на енергоносії, - заявляє прес-служба уряду.

І Президент України Віктор ЮЩЕНКО за весь цей час жодного разу не вимагав від своїх урядів навести порядок у державних фінансах, запобігти сповзанню економіки в борговий колапс, не вимагав компенсувати витрати людям і підняти стандарти соціального захисту, - наголошується у заяві.

“Наш Уряд і антикризова коаліція в парламенті хочуть, щоб люди в Україні усвідомили глибину прірви, в яку штовхала країну «помаранчева команда», адже Україна стояла на порозі найсерйознішої соціально-економічної кризи за всю свою історію”, - заявляє прес-служба уряду.

Як наголошується в заяві, “тільки ціною величезної напруги сил, завдяки рішучому виконанню антикризової програми, вдалося оздоровити ситуацію, домогтися фінансової стабілізації, частково вирішити боргові проблеми (у першу чергу щодо боргів із зарплат, пенсій і соціальних допомог, на що Уряд Віктора ЯНУКОВИЧА направив наприкінці 2006 року більш як 1,5 мільярда гривень). Повернулися досить високі темпи розвитку економіки”.

“Уже 1 грудня 2006 року Уряд зміг упевнено, планомірно підняти розмір мінімальної зарплати і пенсії, а разом із цим реальні зарплати і пенсії зросли в середньому на 15,7%.

Малозабезпеченим верствам населення ми повністю компенсували підвищення тарифів на послуги ЖКГ, рішення про яке приймали місцеві органи влади”, - заявляє прес-служба уряду.

Головна проблема, що потім постала перед Урядом – домогтися компенсації для середньозабезпечених прошарків населення. Тому було прийняте рішення про обмеження платуи за послуги ЖКГ: не більше 15% сукупного доходу для родин інвалідів, пенсіонерів, непрацюючих і не більше 20% - для всіх інших родин.

“Уряд не несе відповідальності за різке підвищення тарифів місцевими органами влади, якими в більшості керують представники БЮТ, «Нашої України» та їх сателітів”, - заявляє прес-служба Кабміну.

В уряді переконані, що сьогоднішні безвідповідальні, відверто популістські спроби зірвати роботу Верховної Ради України й ускладнити роботу Уряду – не що інше, як спроба дестабілізувати ситуацію в той час, коли вона суттєво покращилась і дає всі підстави з оптимізмом дивитись вперед, заявляє прес-служба.

За даними прес-служби, за підсумками першого кварталу будуть підвищені мінімальні зарплата і пенсія. Зросте зарплата в промисловості і бюджетній сфері. Зросте реальний розмір пенсій. Таким чином, протягом 2007 року сім’ям з середніми доходами не тільки будуть компенсовані витрати, пов`язані з подорожчанням енергоносіїв, але і буде забезпечене зростання реальних доходів населення.

Як наголошується у заяві, Уряд, що зараз ретельно і планомірно контролює процес формування тарифів місцевою владою, забезпечить перегляд необґрунтовано завищених тарифів. Посадові особи, що винні в незаконному завищенні, понесуть відповідальність.

Однак, заявляє прес-служба, Уряд не спрощує ситуації. У результаті провокацій БЮТ і «Нашої України» в державі різко упав рівень платежів за газ, електроенергію, послуги ЖКГ. Знову створюються борги за спожиті енергоресурси і послуги.

Нас знову штовхають до прірви, від якої з величезними зусиллями вдалося відвернути.

Тому Уряд заявляє: ми не піддамося ні на який шантаж і провокації, забезпечимо стабільний розвиток країни відповідно до законодавчо затверджених планів й програм, забезпечимо надійний соціальний захист наших громадян.