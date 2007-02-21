В УНІАН з трансляцією на 5 каналі презентують перспективи розвитку комунального транспорту

14-30 - В УНІАН з трансляцією в прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція голови наглядової ради «Львівського автобусного заводу» Ігоря Чуркіна і начальника головного управління промисловості і транспорту Львівської облдержадміністрації Ростислава Сороки на тему: “ЛАЗ: інноваційні технології в автобусобудуванні і перспективи розвитку комунального транспорту” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 8 (050) 623-58-28.