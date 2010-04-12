Аварія на трасі Київ-Одеса: троє загиблих

У Черкаській області при зіткненні автомобілів загинули троє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 16.50 на 150 км автодороги Київ-Одеса. Водій автомобіля “Volkswagen-Passat”, рухаючись у напрямку Києва, скоїв зіткнення з автомобілем “ВАЗ-2121”, що рухався попереду в попутному напрямку. Від потужного удару “Жигулі” перекинулися в кювет.

Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів автомобіля “ВАЗ” від отриманих травм загинули на місці пригоди, ще один пасажир цього ж транспортного засобу отримав тілесні ушкодження.

Причиною дорожньо-транспортної пригоди було порушення водієм правил дорожнього руху - він не вибрав безпечну швидкість та не дотримався дистанції, зазначили в ДАІ.

Загалом впродовж минулої доби в Україні сталося 320 ДТП, в яких 12 осіб загинули, 98 – постраждали.