Ющенку, Януковичу та парламенту рекомендують навести лад у взаєминах

Народний депутат Віктор КОРОЛЬ вважає, що відмова Верховної Ради призначити його на посаду голови Служби безпеки України “є виключно політичним рішенням антикризової коаліції”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після розгляду у ВР питання щодо його призначення на посаду голови СБУ.

В.КОРОЛЬ висловив думку, що при ухваленні рішення «справа полягала не в ньому». «Сьогодні, яка б фігура не стояла на трибуні, результат був би такий самий», - вважає В.КОРОЛЬ.

За його словами, це свідчить про те, що Президенту, прем’єр-міністру і голові ВР «треба збиратися і наводити порядок у своїх стосунках».

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Президент В.ЮЩЕНКО вніс у Верховну Раду подання про призначення В.КОРОЛЯ головою Служби безпеки України.

Сьогодні ВР України не дала згоду на призначення Віктора КОРОЛЯ на посаду голови Служби безпеки України. За прийняття відповідного рішення проголосували 190 народних депутатів із 431, зареєстрованого у сесійній залі.

Зокрема, не підтримали призначення В.КОРОЛЯ у повному складі фракції Партії регіонів, СПУ і КПУ.

При цьому за призначення В.КОРОЛЯ на цю посаду проголосувало 112 членів фракції БЮТ, 76 членів фракції «Наша Україна» і двоє позафракційних народних депутатів.