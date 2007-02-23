ДАІшникам хочуть повернути право на штрафи

Голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО звернувся до депутатів Верховної Ради з проханням підтримати законопроекти щодо повернення працівникам міліції функції з накладення штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ОНОПЕНКО сказав сьогодні у ВР України, інформуючи про основні тенденції здійснення правосуддя, причини кризових явищ у вітчизняному судочинстві та засади реформування судової системи України.

На його переконання, цю функцію необхідно повернути працівникам міліції, і лише у випадку, коли водій не погоджується із накладанням штрафу, ситуація має розглядатися у суді.

В.ОНОПЕНКО також повідомив, що на сьогодні українські суди щорічно розглядають 4 млн. адміністративних справ, пов’язаних із дорожнім рухом, у яких йдеться про суми у 8-16 грн.

Він зазначив, що він як голова ВСУ, а також і його перший заступник щоденно розглядають десятки справ, пов’язаних зі штрафами за дорожні правопорушення.