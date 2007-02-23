7-річну дівчинку убили за невивчену таблицю множення

У Запоріжжі місцевий житель до смерті забив 7-річну дочку своєї співмешканки за невивчену таблицю множення.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків УМВС України в Запорізькій області, 38-річний чоловік був затриманий співробітниками Комунарського РВВС Запоріжжя 20 лютого - після того, як в його будинку співробітники "швидкої" знайшли 7-річну мертву дівчинку.

Причиною смерті дитини стали розрив печінки й численні ушкодження внутрішніх органів.

Встановлено, що тілесні ушкодження дівчинці заподіяв співмешканець її матері. "Чоловік, який неодноразово бив дитину, 20 лютого вирішив перевірити, чи вивчила дівчинка таблицю множення. Коли з`ясувалося, що дитина її досконально не знає, він почав бити дитину, після чого відправив дівчинку до ванни "відпарювати синяки", де вона й знепритомніла", - розповіли у ЦГЗ, зазначивши, що прибулим медикам залишалося лише констатувати факт смерті.

Підозрюваний у вбивстві перебуває під вартою. Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання аж до довічного ув’язнення. Ведеться слідство.