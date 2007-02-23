Застосування зенітно-ракетних військ України буде розширене

Протягом 2006 року Міністерству оборони України вдалося здійснити комплекс заходів, пов’язаних із застосуванням авіації, зенітно-ракетних військ та підрозділів радіотехнічного забезпечення на території України та Російської Федерації. Про це сьогодні повідомив начальник Генерального штабу – Головнокомандуючий Збройними Силами України генерал-полковник Сергій КИРИЧЕНКО під час презентації видання “Біла книга – 2006. Оборонна політика України”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, за словами С.КИРИЧЕНКА, “ми знайшли можливість розширити спектр застосування зенітно-ракетних військ на території України, на полігонах в Криму. Якщо торік на території України ми обмежилися пуском зенітно-ракетних комплексів “Бук М1”, то цього року будемо експериментально проводити пуски зенітно-ракетних комплексів С-300”.

Начальник Генерального штабу висловив переконання, що “це - великий крок, який принесе користь не лише нашим зенітникам в плані перевірки своєї готовності до виконання завдань, а й користь бюджету України”.

Свою думку С.КИРИЧЕНКО пояснив тим, що буде значно дешевше виконувати відповідні завдання на території України, ніж на території інших держав.