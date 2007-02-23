Алло, таксі: міліція по гарячих слідах затримала грабіжників

На Житомирщині міліція "по гарячих слідах" затримала зловмисників, які побили і обікрали таксиста.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС України в Житомирській області.

21 лютого до Коростишівського райвідділу міліції звернувся водій таксі, житель райцентру з заявою про те, що цього ж дня близько 20.00 в райцентрі під час обслуговування замовлення, один з пасажирів, погрожуючи ножем, наказав йому зупинити автомобіль. Після цього водія змусили пересісти на заднє сидіння автомобіля. Один з пасажирів сів за кермо. Близько 21.00 вони приїхали в одне з сіл, де таксиста побили та відібрали мобільний телефон, 150 грн. та документи на автомобіль.

Працівниками карного розшуку обласної міліції по "гарячих слідах" за вчинений злочин затримано безробітних, раніше засуджених жителів с.Старосільці та с.Ярунь. Розпочато слідство.