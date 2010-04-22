Азаров «почистив» керівництво Фонду держмайна

Інформація сайту Верховної Ради

Кабінет міністрів України своїми розпорядженнями призначив першими заступниками голови Фонду державного майна Володимира СОСНОВОГО і Євгена ІВАНОВА, а також призначив заступниками голови ФДМУ Ігоря МИРОНЮКА і Євгена ГРИГОРЕНКА. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради. КМУ також звільнив із посади заступника голови Фонду держмайна Дмитра ПАРФЕНЕНКА, Олександра ПОТІМКОВА і Сергія БУХАЛЕНКОВА.

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