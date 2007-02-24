Що насправді відбувалося на засіданнях Конституційного Суду?

Прес-служба Конституційного Суду України може позбавити акредитації журналістів газети „Коммерсантъ-Украина” за поширення інформації про закриті засідання КС, що, за даними прес-служби, не відповідає дійсності.

Зокрема, у своєму повідомленні, переданому УНІАН, прес-служба Конституційного Суду України нагадує, що 16 лютого цього року газета „Коммерсантъ-Украина” надрукувала повідомлення про те, що КС на закритому засіданні провів попереднє голосування у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) Закону „Про внесення зміни до розділу IV „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про Конституційний Суд України”.

„Автори цього “сенсаційного” матеріалу навіть повідомили, яким чином розділилися голоси суддів, зупинилися на деяких інших “подробицях”, - пише прес-служба.

Саме цього дня, нагадують у прес-службі, пройшла прес-конференція голови КС Івана ДОМБРОВСЬКОГО, який, спростував зазначену інформацію як таку, що не відповідає дійсності. Засідання Суду, сказав І.ДОМБРОВСЬКИЙ, справді відбулося, але голосування по вказаній справі не було. Він також підкреслив, що жодним чином не заперечує проти критики на адресу Конституційного Суду, і висловив побажання, щоб діяльність єдиного в Україні органу конституційної юрисдикції висвітлювалася правдиво, точно, об’єктивно, зазначили в прес-службі.

„Але журналісти згаданого видання притримуються, мабуть, діаметрально інших принципів. Інакше чим пояснити, - йдеться в повідомленні, - що через тиждень 23 лютого, на його шпальтах з’явилася “свіжа” новина - Конституційний Суд, виявляється, днем раніше, тобто 22 лютого, “провел (прес-служба КС цитує мовою оригіналу) рейтинговое голосование по делу о соответствии Конституции поправок к закону “О Конституционном суде”. Посилаючись на “джерело Ъ у КС”, автор (він, до речі, був присутній на прес-конференції І.ДОМБРОВСЬКОГО) повідомляє: “ни одно из предложенных решений не смогло набрать в свою поддержку необходимого числа голосов”.

Прес-служба Конституційного Суду України заявляє, що 22 лютого справа, про яку йдеться, взагалі не розглядалася. Тому вона залишає за собою право вирішити питання про подальшу акредитацію журналістів газети “Коммерсантъ-Украина” при КСУ, підкреслюється в повідомленні.

Водночас автор вищезазначених статей Олександр СВИРИДЕНКО висловив УНІАН здивування такою реакцією прес-служби КС. Він підкреслив, що інформація, перш ніж з’явитись на шпальтах газети, перевірялась від декількох джерел. Але якщо ця інформація на думку КС не відповідає дійсності, вони могли передати газеті офіційну інформацію.

Водночас журналіст відмовився коментувати заяву прес-служби КС про можливі наміри щодо позбавлення акредитації. „Якщо буде прийнято рішення, тоді ми будемо відстоювати право висвітлювати діяльність КС в повному обсязі”, - сказав О.СВИРИДЕНКО.