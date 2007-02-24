Балога і Тимошенко про правові підстави розпуску парламенту

Голова Ради блоку “Наша України” Віктор БАЛОГА та лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО виступають за дострокові парламентські вибори, але вважають, що зараз не на часі обговорювати можливість створення єдиного списку на виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, В.БАЛОГА, відповідаючи на прес-конференції на запитання, чи підуть “Наша Україна” і БЮТ єдиним списком у разі дострокових виборів, сказав: «Я не думаю, що сьогодні стоїть питання про те, йти одним списком, двома чи трьома».

Він зазначив, що підтримує позицію Ю.ТИМОШЕНКО щодо дострокових парламентських виборів, і «чим скоріше, тим краще».

Ю.ТИМОШЕНКО у свою чергу зазначила, що на виборах дві політичні сили «підуть так, щоб більше взяти симпатій і довіри людей. І та конфігурація, яка буде для цього більш придатна, такою конфігурацією ми і підемо».

Щодо стосується правових підстав для розпуску парламенту, то В.БАЛОГА зазначив, що «їх може бути багато, один з чинників – це рішення Конституційного Суду про нелегітимність уряду».

За його словами, Президент України Віктор ЮЩЕНКО діятиме в межах конституційних повноважень, і «коли буде мати Президент право на розпуск парламенту, він цим правом скористається».

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що «ми забезпечимо їх (правові підстави для розпуску парламенту – УНІАН) абсолютно легальним шляхом, так що ні в кого не буде сумнівів, що правових засад для дострокових виборів абсолютно достатньо».

«Хочу вам нагадати всім, що через чотири дні прийде весна, і трішечки пізніше піде і уряд ЯНУКОВИЧА. Так що все буде в порядку», - наголосила вона.