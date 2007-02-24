Хто пограбував міськком Соцпартії

У Чернівцях затримано двох місцевих мешканців віком 29 і 33 роки, які 7 лютого зламали замки вхідних дверей до приміщення офісу міського осередку однієї з політичних партій і викрали телевізор та два комп’ютери.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Викрадене вилучено.

Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях в ніч на 7 лютого невідомі пограбували офіс міськкому СПУ на вулиці Шептицького. Злодії викрали два комп’ютери та телевізор, залишивши принтери та шухляди з паперами, повідомив УНІАН перший секретар Чернівецького міськкому Соцпартії, депутат міської ради Ілля ГОРБАТЮК.

За його словами, у цих комп’ютерах „була повна інформація про діяльність та членів міської організації СПУ”. Водночас перший секретар міськкому не вбачає у діях зловмисників якихось політичних мотивів. „Ми не будемо робити з цього приводу якихось політичних заяв. Швидше за все, пограбування здійснили з метою наживи”, - додав соціаліст.