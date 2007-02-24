Луценко погодився з Тарасом Чорноволом

Лідер громадського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО не виключає звернення до суду з приводу виступу міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Рівному.

Він зазначив, що у своєму виступі В.ЦУШКО заявив про факти фінансових зловживань в МВС України за часи минулого керівництва, однак, як стверджує Ю.ЛУЦЕНКО, МВС минулого року перевіряло КРУ, і не мало жодних зауважень до діяльності фінансового блоку міністерства.

Також, за його словами, немає жодного акту, яким можна підтвердити цифру, озвучену В.ЦУШКОМ в парламенті.

«В цілому можу сказати, що вчорашній виступ В.ЦУШКА дуже правильно оцінив депутат Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ - як політичну помсту за громадянську активність Ю.ЛУЦЕНКА», - сказав екс-міністр.

Він повідомив, що одразу після приїзду до Києва детально вивчить виступ В.ЦУШКА і, якщо будуть знайдені підстави, обов’язково звернеться до суду.

Зокрема, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, у своєму виступі В.ЦУШКО назвав міліцію «деморалізованою», що є абсолютно некоректним. Так називати працівників правоохоронних органів не можна, додав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Верховна Рада заслуховувала інформацію міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА про ситуацію в системі МВС.

Під час свого виступу міністр заявив про наявність значних фінансових порушень у використанні бюджетних коштів колишнім керівництвом МВС.

В.ЦУШКО відзначив, що з метою незалежної оцінки фінансового стану міністерство звернулося до Контрольно-ревізійного управління з проханням провести фінансову ревізію. Він відзначив, що остаточний результат буде одержано наприкінці березня.

Крім того, за його словами, при центральному апараті МВС був створено додатковий підрозділ, в якому чисельність працівників перевищувала штатну кількість.

В.ЦУШКО також повідомив, що проводилася перевірка щодо наявності спеціальних комплексів для прослуховування. "І з’ясувалося, що МВС купило за рахунок державних коштів лише 10 таких комплексів, а в СБУ передано 17", - сказав міністр.