Ветеранам обіцяють до 5 травня перерахувати виплати до Дня Перемоги

До Дня Перемоги з Державного бюджету виділять 600 млн. грн. на одноразові виплати для ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив міністр праці і соціальної політики України Василь НАДРАГА під час брифінгу.

За його словами, це вдвічі більше порівняно з аналогічними виплатами минулого року.

Кошти буде перераховано ветеранам до 5 травня, сказав В.НАДРАГА.