Ветеранам обіцяють до 5 травня перерахувати виплати до Дня Перемоги
16:31, 23 квітня 2010Суспільство
1273 0
З бюджету виділять 600 млн. грн.
До Дня Перемоги з Державного бюджету виділять 600 млн. грн. на одноразові виплати для ветеранів Великої Вітчизняної війни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив міністр праці і соціальної політики України Василь НАДРАГА під час брифінгу.
За його словами, це вдвічі більше порівняно з аналогічними виплатами минулого року.
Кошти буде перераховано ветеранам до 5 травня, сказав В.НАДРАГА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter