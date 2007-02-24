Укрзалізниця: морози та снігопади перешкоджають роботі портів

Морози та снігопади перешкоджають нормальній роботі вітчизняних портів з розвантаження вагонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», у портах Одеського регіону через складні погодні умови лише за останню добу залишаються не розвантаженими понад 1500 вагонів.

Особливо невтішна ситуація склалась у Одеському та «Південному» морських портах, де накопичилась найбільша кількість вагонів. Для прикладу – в Одеському порту не розвантажено 424 вагони, у «Південному» - 417. Серед основних вантажів, які очікують на розвантаження - метал, вугілля, мазут, деревина, руда та зерно.

Через надмірні снігопади портовики не встигають своєчасно очищувати від снігу колії, переїзди та вагони. Ускладнюється ситуація й тим, що виходять з ладу механізми, зокрема портові крани та «тепляки», які призначені для розігріву вантажів перед вивантаженням.

Зважаючи на ситуацію, «Південний» морський порт вже звернувся до «Укрзалізниці» з запитом щодо запровадження тимчасової конвенції на навантаження вугілля та залізної руди, що прямують з Росії.

«Укрзалізниця» оголосила такі конвенції, які будуть діяти вже з 26 лютого цього року.

Як зазначається в повідомленні прес-служби, «сподівання портовиків на теплу зиму, цього разу, як і раніше, позначаться для «Укрзалізниці» значними збитками».