Придністров`я є особливо вразливим щодо фальшивих і контрабандних ліків

У Придністров`ї буде посилено контроль за обігом фармацевтичної продукції. Для цього в структурі Міністерства охорони здоров`я невизнаної республіки найближчим часом буде створений відділ фармацевтичного контролю. Як повідомив журналістам у Тирасполі начальник Головного контрольного управління Мінохорони здоров`я Придністров`я Вячеслав Стратулат, до складу нової структури ввійдуть фахівці міністерства, яким відома специфіка виявлення нелегального обігу, методики розкриття схем і технологій нелегального збуту, а також прийоми виявлення контрафактних медикаментів.

За словами В.Стратулата, нині в мережі аптек Придністров`я реалізуються як підроблені, так і нелегально ввезені лікарські препарати, які можуть становити небезпеку для життя і здоров`я громадян. Така продукція продається в аптеках за нижчу ціну, ніж легально ввезені оригінальні препарати.

За оцінками, частка нелегально ввезеної, у тому числі і контрафактної продукції може становити близько 6-8 млн. дол. (35-40% ринку). Очікувані економічні втрати для держави - близько 200 тис. дол. несплачених податків.

Придністров`я імпортує 99% ліків і належить до категорії найвразливіших територій щодо напливу фальшивих і контрабандних медикаментів.

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