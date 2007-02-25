Російський журналіст майже отримав статус біженця в Україні

Відомий російський журналіст, кореспондент „Новой газеты“ Олександр КОСВИНЦЕВ успішно пройшов перший етап отримання статусу біженця в Україні, повідомляє „Німецька хвиля”.

Відповідну заяву російський журналіст подав ще на початку лютого у відділ міграційної служби у Львівській області. Пояснюючи причини еміграції, О.КОСВИНЦЕВ поскаржився на постійний тиск представників правоохоронних структур та владних органів Росії на нього та членів родини, обумовлений його професійною діяльністю.

В інтерв’ю „Німецької хвилі” О.КОСВИНЦЕВ зазначив, що хотів би і в Україні займатися журналістикою: „Я хотів би допомогти українському народові зрозуміти одну просту річ. Так, з російським народом треба жити в дружбі і добросусідстві. Але з нинішньою КГБ-істською Росією зближуватися в жодному випадку не можна”. Нині, за словами О.КОСВИНЦЕВА, його питання вирішено на 90%, оскільки Львівський відділ міграційної служби видав ствердну відповідь на запит про отримання статусу біженця. Але залагодження решти формальностей тепер відбуватиметься в Києві і може потривати ще два місяці.

Як повідомляв УНІАН, російський журналіст О.КОСВИНЦЕВ попросив політичного притулку в Україні на початку лютого. Він заявив, що після серії репортажів про кримінальні зв`язки губернатора Кемеровської області Амана ТУЛЄЄВА його переслідують російські правоохоронні органи. А.КОСВИНЦЕВ довгий час працював в газетах Кемерова, а останнім часом був співробітником "Нової газети".