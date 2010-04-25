Начальник херсонської міліції хоче пересадити дільничних на скутери

Начальник Управління МВС у Херсонській області Олександр КАЛІНІН звернеться з пропозицією до Міністерства внутрішніх справ та облдержадміністрації щодо технічного оснащення служби дільничних інспекторів міліції скутерами.

Як повідомили УНІАН у прес-служба УМВС, про це О.КАЛІНІН заявив під час особистого прийому громадян у Білозерсьокму районі Херсонської області.

На його думку, скутери значно поліпшать якість роботи дільничних інспекторів, їхню мобільність, що, у свою чергу, допоможе розкривати злочини по “гарячих слідах”.