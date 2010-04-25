Начальник херсонської міліції хоче пересадити дільничних на скутери
06:05, 25 квітня 2010Суспільство
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Аби підвищити мобільність
Начальник Управління МВС у Херсонській області Олександр КАЛІНІН звернеться з пропозицією до Міністерства внутрішніх справ та облдержадміністрації щодо технічного оснащення служби дільничних інспекторів міліції скутерами.
Як повідомили УНІАН у прес-служба УМВС, про це О.КАЛІНІН заявив під час особистого прийому громадян у Білозерсьокму районі Херсонської області.
На його думку, скутери значно поліпшать якість роботи дільничних інспекторів, їхню мобільність, що, у свою чергу, допоможе розкривати злочини по “гарячих слідах”.
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