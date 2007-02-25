Сьогодні в Лос-Анджелесі відбудеться церемонія вручення премії «Оскар»

Номінанти премії Американської кіноакадемії "Оскар" будуть оголошені сьогодні в Kodak Theatre в Лос-Анджелесі.

Як передає РІА «Новости», всього буде вручено 79 премій у 24 номінаціях.

Фаворитом в конкурсі цього року вважається стрічка Алехандро Гонсалеса ІНЬЯРРІТУ "Вавілон", визнана кращим фільмом року на церемонії "Золотого глобуса".

За право називатися кращою картиною року також боротимуться фільми "Відступники" Мартіна СКОРСЕЗЕ, "Листи з Іводзіми" Клінта ІСТВУДА, "Маленька міс Щастя" режисерів Джонатана ДЕЙТОНА і Валері ФАРІС, а також "Королева" Стівена ФРІРСА.

Серед режисерів на статуетку претендують М.СКОРСЕЗЕ, який часто номінується, але не отримує премію, а також В.ФРІРС, А.ІНЬЯРРІТУ, К.ІСТВУД і П.ГРІНГРАСС за "Рейс 93".

До категорії "Краща актриса" потрапили Хелен МІРРЕН ("Королева"), Кейт УІНСЛЕТ ("Малі діти"), Джуді ДЕНЧ ("Записки про один скандал"), Мерів СТРІП ("Диявол носить Прада") і Пенелопа КРУС за "Повернення".

У номінації "Кращий актор" представлені Леонардо ді КАПРІО за "Кривавий алмаз", Форест УЇТАКЕР за фільм "Останній король Шотландії", Пітер О`ТУЛ за картину "Венера", Уїлл СМІТ за "В погоні за щастям" і Райан ГОСЛІНГ ("Половина Нельсона").

Серед іноземних фільмів відзначені дансько-шведська стрічка "Після весілля", мексиканський "Лабіринт Фавна", алжирська картина "Дні слави", німецький фільм "Життя інших" і канадська стрічка "Вода".

У категорії "Кращий повнометражний мультфільм" номіновані "Тачки", "Роби ноги" і "Будинок-монстр".

Найбільшу кількість номінацій - вісім - одержала картина "Дівчата мрії".

Спеціальну нагороду Американської кіноакадемії цього року одержить італійський композитор Еніо МОРРІКОНЕ.

"Оскар" - щорічна премія Американської академії кіномистецтва. Вручається за видатні досягнення в кінематографі з 1929 року.