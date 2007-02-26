Україна буде передбачуваним партнером ЄС, але згодом

Згодом Україна буде передбачуваним та постійним економічним партнером Європейського Союзу, - вважає Посол України при ЄС Роман ШПЕК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час дискусії "Економіка України - партнер чи тягар для ЄС", яка відбулась у рамках економічного форуму "Європа-Україна", що проходив у польському місті Вроцлав.

Р.ШПЕК зазначив, що українська економіка важлива для ЄС у питаннях транспортного коридору, енергетичної безпеки та авіації.

"Повільно, але здійснюємо реформи. Згодом Україна буде передбачуваним та постійним економічним партнером ЄС", - наголосив Р.ШПЕК.

Як зазначила під час дискусії депутат Верховної Ради України Ксенія ЛЯПІНА, в 2006 році ЄС був головним торгівельним партнером України: до країн ЄС надійшло 27% українського експорту, тоді як до Росії - 25%.

Водночас, К.ЛЯПІНА наголосила, що європейські інвестори досі не використовують можливостей українського ринку: "Транспортний потенціал України використовується лише на 10%. Україна має стати мостом між Середньою Азією та Європою, а не буфером між Росією та Євросоюзом", - заявила вона.

Учасники форуму дійшли висновку, що Україна має величезний економічний потенціал, цінний для ЄС. Україна може і повинна бути важливим економічним партнером для Європейського Союзу, - наголошували учасники дискусії.

***Організатор Форуму - Східний інститут, організований 1993 року. Форум “Європа-Україна” відбувається як доповнення до щорічного Економічного східного форуму в місті Криниця. Перед криницьким зібранням Східний інститут проводить низку спеціалізованих семінарів за участю відомих політиків та експертів. Цьогорічний форум зібрав політиків та експертів із України, Чехії, Литви, Польщі, Словаччини.