У Кривому Розі з-під завалів житлового будинку витягли двох загиблих жінок

Рятувальники МНС знайшли на місці вибуху в житловому будинку в Кривому Розі ще одну загиблу жінку. На даний час тривають пошуки 10-річного хлопчика, розбирання завалів та обстеження приміщень.

Як повідомили УНІАН прес-службі МНС України, внаслідок вибуху між 4-м та 5-м поверхами п’ятиповерхового житлового будинку зруйновані чотири квартири і пошкоджені шість квартир. Усі мешканці під’їзду відселені до гуртожитку на вулиці Постишева, 74.

Рятувальниками МНС також організовані пункти обігріву та харчування мешканців будинку.

У місто прибув міністр МНС Нестор ШУФРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 4 год. 25 хв. у Кривому Розі в п’ятиповерховому житловому будинку по вулиці Тухачевського, 51, стався вибух без послідуючого горіння.

Рятувальники знайшли під завалами тіло загиблої жінки. Були евакуйовані 9 мешканців постраждалого будинку, двоє людей госпіталізовані з діагнозами “гіпертонічний криз” та з черепно-мозковою травмою.