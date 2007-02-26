Відбудеться прес-конференція Марка Захарова, Інни Чурикової й Геннадія Хазанова

27 лютого 12-30 - Прес-конференція Марка Захарова, Інни Чурикової, Геннадія Хазанова, присвячену гастролям театру ЛЕНКОМ (малий зал Театру російської драми ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького). Потрібна акредитація. Телефон: 494-11-48; e-mail: press@pinchukfund.org Реєстрація акредитованих журналістів з 12-00 на центральному вході в театр.

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