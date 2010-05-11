Нацбанк вилучає зумисно пошкоджені 500-гривневі банкноти

Національний банк України вилучив з обігу 193 неплатіжні банкноти номіналом 500 грн. (банкноту введено в обіг з 15 вересня 2006 року), які були пошкоджені з шахрайською метою.

Про це йдеться у листі Нацбанку № 08-025/10137, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

НБУ підкреслює, що у разі пред`явлення до обміну таких неплатіжних банкнот або схожих за ознаками пошкодження банкнот інших номіналів, працівник банку має ідентифікувати клієнта за паспортом, банкноти вилучити на дослідження як сумнівні в плані платоспроможності.

Раніше у своїх циркулярах НБУ роз`яснював, що неплатіжні банкноти - це справжні банкноти, які не можуть використовуватися як засіб платежу в зв`язку тим, що на них є ознаки зношення і пошкодження, які перевищують встановлені Нацбанком критерії, а також підроблені банкноти.

При цьому касири можуть обмінювати лише пошкоджені банкноти, складені з двох частин або половинок, які безсумнівно належать одній банкноті, мають два однакових серійних номери, а їх загальна площа перевищує 55% площі цілої банкноти, і не виникає жодних сумнівів щодо їх справжності.

В іншому своєму листі № 08-025/10138 регулятор зазначає, що останнім часом почастішали випадки надходження на дослідження вилучених з обігу банківськими установами рекламних і сувенірних виробів, які на вигляд нагадують банкноти національної валюти (вироби).

Згідно з одержаним на запит Національного банку України роз`ясненням Міністерства внутрішніх справ України, використовування таких виробів як засіб платежу кваліфікується як шахрайство.

У разі виявлення під час прийняття готівки в прибуткових касах таких виробів, вони мають повертатися клієнтам, від яких надійшли, без оформлення касових документів.

Регулятор підкреслює, що у разі імітації на зазначених виробах елементів захисту справжніх банкнот або зміни зображень, які вказують на рекламний або сувенірний виріб, унаслідок чого отримується їх схожість зі справжніми банкнотами, такі вироби підлягають обов`язковому вилученню з обігу і передачі на дослідження.